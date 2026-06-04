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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Самозапретили себе кредиты уже 30 миллионов россиян

В России озвучены новые данные по самозапрету кредитов. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан. Например, самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, самозапрет на сим-карты – более 1,8 млн", - сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, его слова приводит "Интерфакс".

С 1 марта 2025 г. россияне могут запретить выдачу займов на свое имя через портал "Госуслуги". Это нововведение должно защитить граждан от мошеннических кредитов и необдуманных покупок в долг. Заявления уже оформили миллионы людей, однако эксперты отмечают, что некоторые граждане с установленным самозапретом всё равно берут кредиты в банках и микрофинансовых организациях, то ли чтобы проверить, работает ли функция, то ли чтобы "обмануть систему" и избежать необходимости возврата средств.

Теги: Дмитрий Григоренко, самзапрет, кредит


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