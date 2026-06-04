Увидеть влияние конфликта на Ближнем Востоке на бюджет ХМАО можно будет через два-три месяца
В департаменте финансов Югры рассказали, когда ждать эффекта от роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Neft.
Увидеть влияние повышения цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке на поступления в бюджет ХМАО можно будет лишь через два-три месяца. Об этом заявила заместитель губернатора региона, руководитель депфина Вера Дюдина.
В ходе заседания думы Югры было отмечено, что повышение цен на энергоресурсы уже положительным образом сказалось на федеральном бюджете. Однако, по словам Веры Дюдиной, изменения, скорее всего, отразились на поступлениях налога на добычу полезных ископаемых (который идет напрямую в федеральный бюджет), а вот как он скажется на сборах налога на прибыль (часть которого получает регион), пока неизвестно. Многие нефтедобывающие компании имеют большие долговые обязательства. Именно на их погашение направлять сверхдоходы от повышения цен предприятиям порекомендовал президент страны Владимир Путин.
Налогов на прибыль в первом квартале 2026 года поступило меньше, чем год назад. Ситуация начала выправляться только к апрелю. Однако связано ли это с ростом цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, сказать трудно.