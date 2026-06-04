04 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Четырех свердловчан подозревают в склонении к военной службе и хищении выплат участникам СВО

Четырех свердловчан подозревают в мошеннической схеме, а именно - склонении граждан к военной службе и хищении выплат за участие в СВО. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемые организовывали оформление банковских счетов и выпуск банковских карт на имена потерпевших, а также использовали фиктивные браки, благодаря чему получали выплаты, предусмотренные законодательством.

Одним из пострадавших стал житель Владимирской области 1980 г.р. Аферисты уговорили его заключить контракт, пообещав, что направят в подразделения, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. После этого злоумышленники присвоили поступившие на его счета деньги. Предварительный ущерб составил не менее 3,8 млн рублей.

Аналогичная история произошла и с жителем Воронежской области 1986 г.р. Сначала мужчине пообещали трудоустройство, но, вывезя его в Свердловскую область, склонили к прохождению военной службы. В этот раз мошенники заполучили порядка 2,3 млн рублей.

По оперативным сведениям, на счету бандитов может быть более 20 аналогичных криминальных эпизодов, включая одного иностранного гражданина. Трое подозреваемых уже сидят в СИЗО, одна фигурантка дела находится под подпиской о невыезде. По местам их проживания были проведены обыски.

Патроны, найденные у подозреваемого в хищении выплат военнослужащим СВО из Екатеринбурга(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"У одного из наиболее активных участников шайки обнаружили и изъяли 2 пистолета, 3 ружья, большое количество патронов, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества участника СВО. Законность происхождения арсенала сейчас полицией устанавливается. В момент задержания, чтобы избежать тюрьмы, он схватил со стола кухонный нож и нанес себе им легкое непроникающее ранение, но это не спасло его от этапирования в камеру. Врачи, выезжавшие на место происшествия, пояснили, что угрозы жизни нет, под стражей содержаться может", - отметил полковник Горелых.

Подозреваемый в хищении выплат военнослужащим СВО из Екатеринбурга(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время сыщиками ОБОП УУР и следователями регионального главка МВД проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и иных лиц, причастных к совершению преступлений в отношении участников СВО. Расследование продолжается.

Теги: Екатеринбург, СВО, военная служба, аферисты


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