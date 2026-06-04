Следующий Матч Звёзд КХЛ состоится в Минске

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проинформировала, что местом проведения Недели звёзд хоккея в 2027 году станет Минск.

Матч звёзд КХЛ пройдёт на "Минск-Арене" (вмещает 15 086 зрителей) 6-7 февраля 2027 года. Соглашение об этом в рамках Петербургского международного экономического форума подписали президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор "Динамо" Минск Артём Каркоцкий.

Отметим, что это не первый раз, когда Матч Звёзд КХЛ проводится в Беларуси — впервые лучшие хоккеисты лиги собрались в Минске в 2010 году.

Напомним, что в 2026 году звёздный уик-энд Континентальной хоккейной лиги состоялся на "УГМК Арене" в Екатеринбурге.