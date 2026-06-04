04 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Давление на максимум: в Екатеринбурге провели локальную опрессовку теплосетей

"Екатеринбургская теплосетевая компания" уже сейчас готовит городские сети к осенне-зимнему периоду. Сегодня, 4 июня, энергетики вышли на важный участок: они проверяют 15 километров магистральных труб от улицы Азина до Малышевского моста. Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков рассказал, что компания работает сразу по трем направлениям: ищет слабые места, чинит поломки и меняет старые трубы на новые.

"Работы по подготовке теплосетей идут полным ходом: охвачено 80% обратных магистралей центральной системы. Хотя 60% сетей выдержали давление, на остальных участках планируется ремонт. Одновременно с этим тестируются локальные зоны. Формат проверок подбирается гибко: в одних случаях подающие и обратные трубы испытываются вместе, в других - поэтапно", - говорит Шмельков.

Опрессовка сетей Екатеринбургской теплосетевой компанией(2026)|Фото: Накануне.RU

Специалисты проверяют сети с помощью уникальных гидромашин с компьютерным управлением. Мощный насос внутри установки закачивает в перекрытый участок трубы воду и создает в нем избыточное давление. Такая "стрессовая нагрузка" позволяет выявить слабые места и микротрещины, которые невозможно заметить при обычном режиме работы.

Опрессовка сетей Екатеринбургской теплосетевой компанией(2026)|Фото: Накануне.RU

Опрессовка сетей Екатеринбургской теплосетевой компанией(2026)|Фото: Накануне.RU

Оператор контролирует давление и температуру, находясь на расстоянии от установки. Дистанционный формат работы защищает сотрудников: при испытаниях труба может не выдержать нагрузки и лопнуть. Чтобы в случае мощного выброса воды или кусков грунта никто не пострадал, инженеры следят за процессом с безопасного расстояния через мониторы.

"Компьютерная система позволяет точно регулировать нагрузку одним кликом мышки. Благодаря отечественной сборке, любые технические вопросы энергетики решают оперативно, не дожидаясь импортных деталей", - рассказал начальник Железнодорожного района ЕТК Артем Соколов.

Опрессовка сетей Екатеринбургской теплосетевой компанией(2026)|Фото: Накануне.RU

Пока мастера проверяют только "обратные" трубы, поэтому горячая вода в краны жителей поступает как обычно - по основной трубе.

Опрессовка сетей Екатеринбургской теплосетевой компанией(2026)|Фото: Накануне.RU

Дистанционно сканируются стенки магистрали изнутри, выявляя участки с истонченным металлом. За летний сезон устройство обследует около восьми километров сетей. Полученные данные позволяют инженерам проводить точечный ремонт именно там, где это необходимо. Такой подход продлевает срок службы трубопровода еще на 10-15 лет и избавляет город от лишних раскопок на дорогах.

Теги: давление, опрессовка, трубы


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