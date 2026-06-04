В России ГЧП отправили в космос

В России государственно-частное партнёрство добралось до космической отрасли. Решение принято на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фонд суверенных технологий НТИ, фонд "Восход" и фонд "Сколково" (входит в группу ВЭБ.РФ) подписали соглашение. В нём говорится о намерении запустить инвестиционную платформу "Космотехника".

Целью её работы станет поддержка проектов государственно-частного партнёрства технологического лидерства в ракетно-космической отрасли. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в связи с заключением соглашения сообщил, что государство создаёт правила и берёт на себя стратегическую нагрузку, а частные инвесторы заходят туда, где видят экономическую логику и технологические перспективы, пишет ТАСС.