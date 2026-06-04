Капитана танкера Tagor освободили из-под стражи во Франции

Капитан задержанного во Франции танкера Tagor, являющийся гражданином России, освобожден из-под стражи. Об этом сообщило агентство Agence France-Press.

Прокурор Стефан Келленберже отметил, что это решение было принято в рамках "продолжения масштабного и сложного судебного расследования". По его словам, судно остается в заливе Дуарнене в департаменте Финистер на основании "административного постановления", пишет ТАСС.

Ранее посольство РФ во Франции обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.

1 июня французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из Мурманска. После проверки документов судно было перенаправлено до места якорной стоянки. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями".