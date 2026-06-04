В Новосибирской области полностью снят карантин, введенный из-за пастереллёза

В Новосибирской области полностью снят карантин, ранее введённый из-за пастереллёза.

"Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось. В течение последних уже более трёх месяцев новых вспышек на территории нашей области не фиксировалось", - сказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Весной 2026 г. массовые забои сельхозживотных произошли во многих регионах России, в том числе и в Новосибирской области. Власти заявляли о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. В марте жители села Козиха (Ордынский район) протестовали против мер, введенных местными властями в связи с карантином по пастереллезу. После этого Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Проверки также прошли и в управлении ветеринарии, в компетенцию которого входит контроль за вакцинацией и заболеваниями. В апреле главу регионального минсельхоза Андрея Шинделова отправили в отставку из-за "накопившихся претензий".