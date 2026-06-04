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Фото: astrobl.ru

Бизнес оценил новый лизинговый инструмент для покупки офисов - объем проектов 50 млрд рублей

На рынке коммерческой недвижимости появился новый механизм, позволяющий приобретать офисы в лизинг. Соответствующее соглашение подписано на полях ПМЭФ-2026. Совокупная стоимость объектов, которые планируется реализовать в рамках программы, оценивается в 50 млрд рублей.

Инструмент рассчитан на офисные помещения класса «А». Механика предполагает, что лизинговая компания выкупает у девелопера готовые или строящиеся площади и передает их в финансовую аренду конечному клиенту. Предприниматели получают возможность долгосрочного пользования недвижимостью с правом последующего выкупа. Ключевое преимущество схемы — возможность применять ускоренную амортизацию, что позволяет более эффективно управлять денежными потоками и прогнозировать финансовый результат.

Оператором программы выступает «ВТБ Лизинг», а поставщиком объектов — девелопер FORMA, входящий в ГК ПИК. Партнеры отмечают, что новый продукт позиционируется как альтернатива классической ипотеке и аренде, сочетая простоту последней с экономической эффективностью лизинговых сделок.

Первая сделка в рамках сотрудничества уже заключена: в лизинг передан офис площадью более 2 тыс. кв. м в новом деловом пространстве «Порта» в Москве.

«Отрасль созрела для перемен, и интерес к лизингу недвижимости — не спонтанный тренд, а осознанный ответ бизнеса на текущие экономические реалии. Благодаря экспертизе ВТБ Лизинг и масштабу портфеля недвижимости девелопера FORMA мы выводим на рынок понятную и финансово выгодную для российского бизнеса альтернативу ипотеке и классической аренде», — заявил Виталий Сергейчук. 

Участники рынка отмечают, что интерес к лизингу недвижимости становится осознанным ответом на текущие экономические реалии. Для девелоперов подобные партнерства открывают дополнительный канал продаж и позволяют привлечь более широкий круг корпоративных клиентов, заинтересованных в переходе от аренды к владению активами с налоговыми преимуществами.

 

Теги: втб, лизинговый, покупка офиса, пмэф


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