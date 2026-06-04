Мантуров заявил о готовности России к полному циклу производства редкоземельных металлов к 2028 году

На Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал о планах России восстановить полную технологическую цепочку производства редких и редкоземельных металлов (РЗМ) — от добычи руды до выпуска готовой высокотехнологичной продукции. К 2028 году страна рассчитывает замкнуть линейку технологий по всем группам РЗМ, а к партнерству в этой сфере приглашены Китай, Индия и страны Ближнего Востока. То есть, государство реанимирует отрасль, разрушенную после распада СССР?

Сложно переоценить стратегическое значение РЗМ для любой высокотехнологичной экономики, с этого начал свое выступление Денис Мантуров. По его словам, без этих металлов невозможно производство современных сплавов, микроэлектроники, медицинской аппаратуры.

"Ни один металлический сплав не производится без добавления лигатуры, состоящей из РЗМ. Для чего? Для того, чтобы дать ему современные свойства. Где-то тягучести, где-то крепкости, где-то износостойкости, морозостойкости", — пояснил он. Микроэлектроника, по его словам, без РЗМ существовать не может в принципе.

Советский Союз обладал и запасами, и технологиями разделения металлов на концентраты и оксиды, которые затем использовались в промышленности и поставлялись на экспорт. После 1991 года цепочка была разорвана.

"Если в Мурманской области, скажем, с Ловозерского ГОКа поставка руды шла на Соликамский магниевый завод, но не могу сказать, что собственники сильно вкладывались и развивали там технологии получения готового продукта в виде оксидов. Потому что в советское время это была Эстония, кто производил именно оксиды", — напомнил Мантуров, пояснив, что после распада СССР звено глубокой переработки, ранее находившееся на эстонском Силламяэском заводе, оказалось за пределами страны.

"Наша конечная цель как страны высокотехнологичной и сегодня ставящей перед собой цель не только развития в области импортозамещения, но и технологического суверенитета, мы обязаны иметь цель — даже не только оксиды и карбонаты, мы обязаны иметь продукцию с высоким переделом, включая постоянные магниты и так далее", — подчеркнул первый вице-премьер.

Он отметил, что фундаментальная и прикладная научная школа в стране сохранилась, а государство взяло на себя компенсацию затрат на НИОКР для инвесторов, которые не решались заходить в отрасль из-за долгих сроков окупаемости.

Рынок РЗМ имеет свою специфику, сдерживающую частные вложения. В начале 2010-х годов цена на тантал и ниобий доходила до $40 за килограмм, однако основные производители — прежде всего Китай — по мере роста интереса других стран к разработке месторождений начинали поступательно снижать цены.

"Странам стало вкладывать просто экономически нецелесообразно и неэффективно. Наша страна стала в данном случае не исключением. Поэтому государство должно было подставить плечо нашим инвесторам", — объяснил Мантуров.

Сейчас, по его оценке, в России есть практически полная линейка технологий за редким исключением. "Я рассчитываю, что в 2028-м году у нас будет полная линейка от легкой группы до средне-тяжелой", — заявил он.

Отдельно Мантуров остановился на нетрадиционных источниках сырья — отвалах горно-обогатительных фабрик. В качестве примера он привел фосфогипсовые отвалы в Воскресенске Московской области. Компания SkyGrad при поддержке государства с 2014 года создала группу малых производств, а сегодня переходит к масштабированию в кооперации с "Росатомом". "Это бесплатный продукт, забирая и делая из него широкую линейку продуктов, именно легкие группы", — пояснил первый вице-премьер.

Во внешнеэкономическом контуре Мантуров обозначил готовность к кооперации с Китаем, Индией и Саудовской Аравией. "Мы открыты к диалогу и приглашаем наших зарубежных партнеров. Саудовская Аравия сегодня видит себя как высокотехнологичная, суверенная страна, развивающая свое собственное направление промышленности", — сказал он, добавив, что Россия заинтересована в инвестиционных и кооперационных альянсах.

На форуме поднимали и вопрос о возможном создании альянса производителей РЗМ по аналогии с ОПЕК, сам факт обсуждения такой конфигурации на площадке ПМЭФ свидетельствует о том, что тема регулирования мирового рынка редкоземельных металлов переходит из теоретической плоскости в практическую. Запасы в Мурманской области, Сибири и на Дальнем Востоке, подкрепленные восстанавливаемыми технологиями разделения, дают России основания претендовать на заметную роль в этом будущем рынке — при условии, что заявленные к 2028 году технологии действительно перейдут из стадии опытно-конструкторских работ в промышленное производство.