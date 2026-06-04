04 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

Современное готовое жилье обогнало новостройки по цене за метр

Эксперты "Домклик" изучили цены на квартиры в домах, которые застройщики сдали за последние десять лет. Исследование показало, что квадратный метр в таких объектах теперь стоит больше, чем в еще строящихся зданиях. В "новой вторичке" цена метра составляет 192,2 тысячи рублей, а в новостройках - 190 тысяч. Эти цифры привел первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

В 2026 году первичный рынок стал расти медленнее. В то же время готовое жилье прибавило в цене, так как рыночная ипотека стала доступнее. Кирилл Царев объяснил разницу в механизмах продаж: новостройки покупают в основном по льготным программам, а спрос на вторичном рынке напрямую зависит от ключевой ставки.

За этот год Центральный банк снижал ключевую ставку три раза. К 24 апреля она упала до 14,4%. Это все еще много, но ипотека постепенно становится доступнее для людей. По данным Дом.РФ, сейчас средняя рыночная ставка на новостройки составляет 19,11%, а на вторичное жилье - 18,75%.

Когда ставки падают, люди перестают интересоваться старыми советскими домами и выбирают современный комфорт. Вторичное жилье стало проще продать, что позволило людям быстрее проводить цепочки сделок по обмену квартир. В апреле 2026 года доля обычных рыночных программ в выдаче кредитов достигла почти 40%. При этом и в льготных, и в базовых программах покупатели начали чаще выбирать просторные квартиры с двумя и более комнатами, чтобы с комфортом жить всей семьей.

Данные Домклик совпадают с выводами экспертов "Циана". В 2026 году разрыв в ценах между первичным и вторичным рынками начал сокращаться впервые за пять лет. Если брать вообще все готовое жилье (включая старые дома), то оно сейчас дешевле новостроек на 23%. Для сравнения: в декабре 2025 года эта разница была еще больше и составляла 26%.

Ранее Леонид Слуцкий предложил правительству выдавать жилищные сертификаты малоимущим семьям, готовым переехать в другие города ради работы. По задумке лидера ЛДПР, такая господдержка поможет людям оплатить первый взнос по ипотеке на новом месте или компенсировать аренду жилья в течение трех лет там, где остро не хватает кадров. 

Теги: новостройки, жилье, цена


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