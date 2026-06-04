Константин Бабкин: На ПМЭФ заговорили о Новой индустриализации

Тема Новой индустриализации появилась в повестке сессии Петербургского международного экономического форума с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Однако ранее слово "индустриализация" было чуть ли не запрещенным на форумах, где главенствует либеральная экономическая мысль. Что же случилось и как можно прокомментировать изменения? Своим мнением об этом с Накануне.RU поделился председатель Экономического совета ЛДПР, известный промышленник, председатель Московского экономического форума Константин Бабкин.

"Я немного слежу за Петербургским экономическим форумом, и новости меня в целом радуют. Меня радует, что Кирилл Дмитриев [глава РФПИ] разместил ролик, в котором сказал, что это форум антиглобалистский, и он противостоит Давосскому форуму. Он сказал, что мы строим многополярный мир, многоцентровую мировую экономику. Антиглобализм становится мейнстримом. Потом я увидел, что на форуме будет выступать философ Александр Дугин, участник Московского экономического форума, это тоже идеолог антиглобализма, идеолог развития России как отдельной цивилизации. Это тоже новое явление на Петербургском форуме. И из программы форума исчезла Эльвира Набиуллина. Она всегда участвовала там, была одним из ключевых спикеров, а теперь ее там нет. И у меня появляется мысль, что происходят какие-то тектонические изменения", — сказал Константин Бабкин.

Также промышленник отметил, что для него стало новостью, что на форуме заявлена и тема Новой индустриализации.

"Когда мы про это начинали говорить, нам отвечали, что якобы это все ассоциируется с 1930-ми годами, с репрессиями, что вообще индустриализация — это грязно, дорого, не нужно. Еще буквально год назад высокие люди такие слова говорили нам, а теперь индустриализация уже звучит на официальном уровне, это тоже четвертый для меня знак, очень позитивный", — сказал Константин Бабкин.

Вместе с тем, несколько настораживает подача этой темы на ПМЭФ. Название сессии звучит провокационно: "Новая индустриализация — а зачем? Будущее российской промышленности". И, как будто, в этом всем есть отсылка к фразе топ-менеджера "АвтоВАЗа" "можно, а зачем?", ставшей мемом.

Константин Бабкин отмечает, что для него ответ на этот вопрос вполне очевиден.

"Пока у нас основа всей экономической политики остается прежней, заложенной глобалистами — Гайдаром, Чубайсом, Набиуллиной. Налоговая политика, внешнеторговая политика — а мы до сих пор являемся членом ВТО, денежно-кредитная политика — это все наследие эпохи, когда наша страна стремилась влиться в мировую экономику на вторых ролях, из-за чего мы отстали в технологическом, экономическом развитии. И до сих пор мы сомневаемся, зачем нам индустриализация? Мой ответ — это нужно для выживания России как нации, для повышения благосостояния людей, для морального оздоровления нашего общества", — подчеркнул Константин Бабкин.

Напомним, что еще в 2025 году ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложила стратегию вывода экономики из стагнации, основанную на принципах Новой индустриализации. Экономический совет ЛДПР настаивает, что в России жизненно необходимо создать режим наибольшего благоприятствования для развития отечественных производителей, который включал бы в себя налоговые льготы, доступные кредиты и протекционизм в отношении российской продукции. Это неоднократно озвучивалось на многих заседаниях Совета и в выступлениях в СМИ.