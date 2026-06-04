Хинштейн сообщил, что приговор экс-губернатору Смирнову - еще не финал

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что возбуждено 15 уголовных дел, связанных с коррупцией в деятельности скандально известной "Корпорации развития Курской области".

В части этих дел фигурирует бывший губернатор региона Алексей Смирнов, и то дело, по которому он осужден сейчас, — "не финал", отметил Хинштейн.

По его словам, возбужденные уголовные дела касаются строительства и фортификационных сооружений, а также других злоупотреблений и коррупционных проявлений, пишет РИА Новости.

О задержании Смирнова стало известно в апреле 2025 года. Его обвинили в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. В апреле 2026 года Дедов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима, Смирнов – к 14 годам.