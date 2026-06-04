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Общество В России
Фото: скриншот с трансляции ПМЭФ

Касперский представил телефон, который "невозможно взломать"

Основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о разработке принципиально нового устройства — телефона на операционной системе, которую, по его словам, невозможно взломать. Устройство пока существует в виде прототипа и не предназначено для массового рынка, однако Касперский уверен, что за такими системами будущее — прежде всего в среде политиков и государственных служащих, передает корреспондент Накануне.RU.

Касперский разделил киберугрозы на три категории: киберпреступность, киберсаботаж и кибершпионаж. В первой сфере, по его оценке, международная кооперация работает и приносит ощутимые результаты. Он напомнил и о российском опыте: в 2017-2018 годах была ликвидирована кибергруппировка "Лурк", около 80 человек арестовали в разных городах, а фигурантам предъявили 210-ю статью УК — "организация преступного сообщества".

"Когда им сказали про 210-ю статью — это организованная преступность, тяжелая статья — они очень удивились", — с иронией заметил эксперт.

Однако, по его словам, за пределами борьбы с киберпреступностью сотрудничество практически невозможно. Киберсаботаж и киберпартизанщина, включая атаки проукраинских группировок, не оставляют пространства для переговоров. Касперский сообщил, что "Лаборатория Касперского" подготовила объемный отчет о проукраинских группировках, атакующих Россию. "Вот как вы думаете, можно там договориться? Нет, конечно", — констатировал он.

Еще более скептически он оценил перспективы договоренностей в сфере кибершпионажа. "Давайте договоримся, что мы не шпионим за вами, а вы не шпионите за нами. Ха-ха", — сыронизировал Касперский и напомнил о череде провалившихся попыток создать международные институты регулирования: малазийская организация "Импакт", проект на базе ITU ООН, Лондонская конференция по киберпространству 2011 года. Последняя попытка — Ханойское соглашение, заключенное в прошлом году при участии Касперского.

"Посмотрим, надеюсь, что когда-нибудь это начнет работать", — сказал он без особого оптимизма.

Евгений Касперский на ПМЭФ-2026(2026)|Фото: скриншот с трансляции ПМЭФ

Итогом рассуждений о невозможности дипломатических решений в киберпространстве стала презентация технического ответа на проблему. Касперский заявил, что единственный способ защититься от кибершпионажа и кибертерроризма — создавать "конструктивно безопасные" системы, куда невозможно внедрить зловредный код. И здесь он перешел к демонстрации конкретного результата.

"Это минутка рекламы. Это не мечта. Мы работаем над такими системами, причем не в одиночку. У нас есть целая ассоциация, которая работает над конструктивной безопасностью. Есть первые успехи. Это новая операционная система, которую хакнуть невозможно. Вот этому телефону я доверяю", — сказал Касперский, показав устройство.

Он уточнил, что телефон пока существует в виде прототипа, его функционал ограничен, и он не предназначен для массового рынка. "Не для всех, это не для массовой публики, потому что функционал все-таки ограничен. Но для политиков, для госслужащих — это будущее", — пояснил эксперт.

Купить устройство сейчас нельзя, но пилотировать можно — Касперский пригласил участников форума на стенд компании, где прототип демонстрируется вживую.

Теги: ПМЭФ, кибербезопасность, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, конструктивная безопасность, киберпреступность, кибершпионаж


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