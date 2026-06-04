Волонтеры из Голышманово посадили картофель для Краснодона

50 соток картофеля посадили волонтеры Голышмановского округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Осенью урожай отправят в распределительный центр города Краснодона Луганской Народной Республики.

Участок под посадку вспахали дважды. Почву готовили Василий Крюков, Андрей Никифоров и Владимир Гончаров. Поддержал добровольцев руководитель администрации Медведевского сельского поселения Антон Третьяков и руководитель управляющей компании "Голышмановотеплоцентр" Наталья Васильева.

"Когда объединяются волонтеры, бизнес и местная власть - вырастает не просто картошка, а уверенность в том, что своих не бросаем. Картофель на посадку был собран жителями сел Медведево, Ражево, деревни Земляной, поселков Голышманово и Ламенского. Спасибо каждому, кто причастен", - поделилась руководитель благотворительного штаба "Своих не бросаем" Екатерина Коробцова.

Часть урожая, волонтеры используют для приготовления сытных, вкусных сухих супов для защитников, которые находятся на передовой специальной военной операции.

Отметим, что шефство над Краснодоном стартовало в июне 2022 года. Было подписано соответствующее соглашение. С тех пор Тюменская область на регулярной основе оказывает муниципалитету помощь в восстановлении города и развитии территорий.