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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Свердловской области микроавтобус с людьми врезался в трактор

В Кировградском районе Свердловской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и трактора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла около 15.30 3 июня на 281-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" (обратное направление). Предварительно, водитель микроавтобуса "Ивеко" - мужчина 1976 г.р. не уследил за дорогой, а потому не заметил на обочине трактор "Беларус", осуществлявший дорожные работы. В результате столкновения автобус отбросило на противоположную обочину. В этот момент в салоне находилось 17 пассажиров - никто не пострадал.

ДТП с микроавтобуом на 281-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов"(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Водитель трактора тоже не получил никаких травм, а вот водителя автобуса пришлось осматривать медикам. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой - госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП сотрудниками ДПС проведены процессуальные действия. Согласно освидетельствованию оба водителя на момент аварии были трезвы. Также известно, что водитель микроавтобуса ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД шесть раз. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения. Необходимо выбирать скоростной режим с учётом дорожных и погодных условий, избегать резких манёвров и соблюдать безопасную дистанцию, а также постоянно контролировать дорожную обстановку, не отвлекаясь от управления транспортным средством.

Теги: Кировградский район, ДТП, трактор, микроавтобус


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