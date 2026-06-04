Первые из 50 новых трамваев прибудут в Екатеринбург до конца сентября

В Екатеринбург едут 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев, приобретенные в лизинг. Договор был подписан с победителем аукциона "СберЛизинг", а первые 20 вагонов прибудут уже к 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Оставшиеся 30 трамваев должны доставить в Екатеринбург до 25 декабря. Напомним, что первоначальную стоимость в ходе аукциона удалось снизить на 2,2 млрд рублей.

Один трамвай способен вместить в себя 150 человек. Вагоны будут оснащены современными системами климат-контроля, светодиодным освещением и системой автоматизированной оплаты. В них также будет установлена система радиоинформирования для слабовидящих пассажиров и предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников.

Гарантийный срок эксплуатации машин – 24 месяца или пробег 100 тыс. км., а срок службы составит не менее 30 лет. Транспорт полностью адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Урала, благодаря чему будет способен работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.

Напомним, что помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса.