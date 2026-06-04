Игорь Седов и городские депутаты организовали праздник для астраханцев - в Трусовском районе отметили Международный день соседей и День защиты детей

Около 4 000 астраханцев и гостей города посетили вчера парк имени В.И. Ленина, где по инициативе председателя Городской Думы, регионального координатора партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Игоря Седова прошло совместное празднование Международного дня соседей и Дня защиты детей.

Для гостей организовали разнообразную программу: творческие мастер-классы, аквагрим, выступления аниматоров, аттракционы и батуты. Подростки могли проявить себя в спортивных состязаниях на турнике и футбольном поле. Особенно порадовало детей пенное шоу, а также бесплатное мороженое.

Представители «серебряного возраста» пели под баян и пили чай «по-соседски» — с самоваром, баранками и душевными разговорами. Гости высоко оценили ярмарку местных мастеров.

На сцене парка прошёл большой концерт с участием лучших детских творческих коллективов города. Мероприятие завершилось фееричным огненным шоу.

С праздниками астраханцев поздравили председатель Городской Думы, депутат округа № 32 Игорь Седов, руководитель комитета Городской Думы по бюджету, финансам и налогам, председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» Александр Тихонов и заместитель министра социального развития и труда Астраханской области, ветеран СВО Арсен Мутелимов. Депутат Городской Думы Александр Латунов пришёл в парк с семьёй.

Игорь Седов отметил, что встречи в парке — не только развлечение, но и возможность обсудить насущные вопросы: благоустройство, субботники и идеи для комфортной жизни.

В этот день на Трусово приехали гости из других районов города — парк имени В.И. Ленина уже стал популярным местом для радости, веселья и общения. Астраханцы тепло благодарили организаторов за прекрасный вечер.