Новые возможности для эквайринга стали доступны клиентам ВТБ

ВТБ запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новую модель POS-терминала и собственное платежное программное обеспечение. Решения поддерживают все технологии оплаты, в том числе технологию «Волна» от НСПК и уже доступны клиентам СМБ. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент - руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

Новый POS-терминал работает на базе Android и поддерживает различные способы безналичной оплаты, включая технологию «Волна» Национальной системы платежных карт. Решение уже доступно клиентам.

Разработанное в группе ВТБ платежное программное обеспечение прошло сертификацию в соответствии с требованиями Банка России и НСПК. По данным банка, собственное ПО позволит ускорить внедрение новых платежных технологий и настраивать обслуживание с учетом потребностей различных категорий бизнеса.