В Екатеринбурге стартует второй этап гидравлических испытаний

В Екатеринбурге с 8 по 10 июня пройдет второй этап гидравлических испытаний для подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Испытания пройдут в ночное время с 23.00 до 06.00 без отключения горячей воды. Владельцев зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей просят заранее отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов и в последующем следить за их состоянием. Собственников складов и подвальных помещений, где хранятся материальные ценности также просят организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам:

Напомним, испытания тепловых сетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Это позволяет энергетикам оценить способность сетей нести необходимые нагрузки, определить неблагоприятные зоны и оптимально организовать программу капитального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период.