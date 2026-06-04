Сергей Кравчук: Благодаря президентскому проекту «Бизнес-спринт» в Хабаровске открыт первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр

Мэр Хабаровска принял участие в открытии площадки, объединившей виртуальный и реальный спорт, которая разместилась на территории Арены «Ерофей» . Новый фиджитал‑центр включает в себя три игровые зоны: компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR‑пространство. Также имеются раздевалки и душевые, медицинский кабинет, серверная, холл и помещение для приема пищи. Снаружи нового центра оборудовано поле для мини‑футбола с искусственным покрытием, а также зона стритбола, воркаут‑комплекс и трибуны для зрителей. Объект оснащен «умными» опорами, которые обеспечивают освещение, видеонаблюдение, доступ к Wi‑Fi, музыкальное сопровождение и возможность зарядки мобильных устройств.

«Фиджитал-центр - это совершенно новый формат спортивной площадки и соревнований - сочетание информационных технологий и спорта, искусственного интеллекта и физической силы. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин «Мы в России хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни. Спорт – это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов». Особо мы отмечаем, что фиджитал-спорт впервые появился в России! Хотелось бы отметить, что 2026 год глава региона Дмитрий Викторович Демешин объявил Годом спорта. И мы видим как город и край прирастает спортивными объектами. В преддверии Дня города мы открыли две из восьми площадок для занятий физической культурой, которые появляются в краевом центре при поддержке Сбера в рамках партнерства с правительством региона», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава Хабаровска отметил, что это первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр, открытие которого стало возможно благодаря президентскому проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»).

«Такие современные объекты у нас появляются благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, реализации национальных проектов в регионе и поддержке Губернатора Дмитрия Викторовича Демешина», – отметила и.о. министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева.

Во время открытия новой современной площадки для занятий реальным и виртуальным спортом мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил благодарность федеральным и региональным партнерам, спортивным федерациям и подрядчикам за содействие в создании фиджитал-центра.