Силуанов: Ключевая ставка снижается, экономика России растёт

Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ высказался о том, чего ждать от развития экономики страны. Перед этим модератор дискуссии, депутат Госдумы Андрей Макаров отметил, что ранее Силуанов хотел "сделать бюджет таким, чтобы после заморозков наступила весна", и напомнил, что нынешней весной была метель.

"Есть приметы: холодная весна – длинная и тёплая осень. Экономика пошла в плюс. Главный барометр – ключевая ставка, она снижается, экономика растёт", – сказал Силуанов на сессии ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".

Налоги быстрее статистики дают возможность планировать развитие, и фискальные показатели растут, уточнил министр. Например, НДС растёт быстрее плана.