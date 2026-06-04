Силуанов: Россию постоянно "шарахает", для этого создан ФНБ

Министр финансов России Антон Силуанов высказался об использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и запасе прочности экономики России.

"Нас постоянно "шарахает". Выработалось противоядие. Вы говорите, ФНБ сократился? Мы его для этого и создавали – в тучные годы накапливаем, в те годы, когда надо, используем", - сказал Силуанов на сессии ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".

Модератор сессии, депутат Госдумы Андрей Макаров сказал на это, что сейчас до тучных лет далеко. Замглавы Администрации президента России Максим Орешкин парировал, что в настоящее время власти вновь пополняют ФНБ.