Решетников: Модель развития экономики России – более крепкий рубль, более высокие ставки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, как будет развиваться экономика России. Он высказался об этом на сессии ПМЭФ под названием "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".

"Ключевые ограничители не изменились – рынок труда, низкая безработица, вопросы инвестиций. Модель экономики мы вынуждены донастраивать после важных событий, которые происходят постоянно. Тема началась в 2008 г. Контуры следующей экономической модели более-менее прослеживаются – более крепкий рубль, чем кому-то хотелось бы, более высокие [кредитные] ставки", - сказал Максим Решетников.

В России закрыт отток капитала, и это хорошо – ресурс остаётся внутри страны, отметил министр. Далее всё зависит от того, как власти "смогут в эти рамки уместиться". При этом 2025 год не был потерянным для экономики России из-за принятия различных мер, в частности, на рынке труда, добавил он.