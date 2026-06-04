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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Водителя из Каменска-Уральского будут судить за нападение на таксиста

В Каменске-Уральском перед судом предстанет местный житель 1986 г.р., обвиняемый в нападении на таксиста во время движения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 апреля текущего года. Обвиняемый за рулем "Тойота Ярис", двигаясь по ул. Кунавина, заметил "Ладу Гранту" под управлением ранее незнакомого ему мужчины. Последний оказывал услуги такси и в тот момент находился в салоне вместе с пассажирами.

Обвиняемый начал совершать опасный маневр, смещаясь на полосу движения отечественного авто и создавая аварийную ситуацию. Потерпевший посигналил, после чего автомобиль "Тойота Ярис" вернулся на свою полосу движения. Однако на светофоре, когда оба автомобиля остановились, обвиняемый вышел из машины, открыл водительскую дверь такси и нанес водителю не менее одного удара в левое плечо и не менее одного удара в область грудной клетки.

Во время избиения, обвиняемый оскорблял таксиста и угрожал насилием и убийством, после чего дважды плюнул в его сторону, напугав как самого водителя, так и пассажиров.

Уральцу уже предъявили обвинения по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, с применением насилия к гражданам и угрозой его применения". Уголовное дело также уже направили в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

Теги: Каменск-Уральский, таксист, водитель, нападение, избиение, прокуратура, суд


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