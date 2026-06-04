БПЛА атаковали пригородный поезд в Крыму, один человек погиб

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на пригородный поезд в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он уточнил, что поезд следовал из Азовского в Керчь. На месте работают экстренные оперативные службы.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Крым возникли сложности с железнодорожным сообщением с полуостровом. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках. Пассажиры эвакуированы из поездов.

Минувшей ночью в результате атаки ВСУ на нежилые объекты в Симферополе три человека погибли и семь пострадали.