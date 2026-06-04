Орешкин: Не надо ждать отмены санкций против России, старый мир не вернётся

В Администрации президента призвали не ждать снятия санкций и адаптироваться к новому миропорядку. Об этом на сессии ПМЭФ сообщил замглавы АП Максим Орешкин.

"Надо уходить от оборонительной модели [экономики]. Надо не ждать старого, не ждать, что отменят санкции. Не надо ждать, что что-то вернётся. Тот мир, который был 10-20 лет назад, не вернётся", – ответил Орешкин на вопрос модератора, депутата Госдумы Андрея Макарова.

Орешкин считает, что России надо выходить на новые площадки. В пример он привёл переговоры президента Владимира Путина с главой Танзании, которую Орешкин назвал "воротами в Восточную Африку – динамично развивающийся регион".

"Перенос наших технологических решений, цифровых платформ – это уже атакующая игра, а не чисто оборонительная", – подчеркнул Орешкин.