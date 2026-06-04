На ПМЭФ назвали Маркса великим экономистом

Карл Маркс является великим экономистом. Об этом на сессии ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

"Маркса перечитываем, как и других великих экономистов", - ответил Орешкин на вопрос модератора, депутата Госдумы Андрея Макарова.

Политик высказался также о текущей политической ситуации в мире. По его мнению, различные сделки стали новой реальностью, и изменения будут только усиливаться. С другой стороны, такие трансформации – время возможностей, в том числе и для России.