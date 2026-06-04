04 Июня 2026
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Палата представителей приняла резолюцию против войны в Иране

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей утвердила резолюцию, обязывающую президента Дональда Трампа остановить военные действия против Ирана, если они не получили одобрения Конгресса.

Резолюция принята с минимальным перевесом голосов, притом что такой перевес в ней у республиканцев. Но четыре представителя Республиканской партии поддержали ее. Правда, в случае принятия Сенатом она вероятнее всего натолкнется на вето Трампа, отмечает CBS News. А две трети голосов для преодоления вето президента нет.

Суть разногласий в том, что по конституции США право объявлять войну принадлежит Конгрессу. Но президент может действовать в обход Конгресса в случае непосредственной угрозы, однако не более двух месяцев. 

Теперь резолюция будет отправлена в Сенат, который в прошлом месяце внес собственную резолюцию по военным полномочиям, когда несколько сенаторов от Республиканской партии разошлись в этом вопросе с Трампом. Автор инициативы конгрессмен-демократ Грегори Микс назвал двухпартийную поддержку своей резолюции "переломным моментом", который свидетельствует о двухпартийном осуждении незаконной и дорогостоящей войны с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. По его словам, переговоры проходят хорошо, но исключать неудачу тоже нельзя.

Теги: США, Иран, конгресс, резолюция


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