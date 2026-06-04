04 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Павел Маркелов / пресс-служба РМК

Основатель РМК Игорь Алтушкин направил 100 миллионов на лечение детей

Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин направил порядка 100 млн рублей на лечение детей из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской, Курской, Самарской областей и Еврейской автономной области. На эти средства удалось приобрести необходимые медицинские препараты, слуховые аппараты, кресла-коляски.

В списке тех, кому понадобилась помощь, дети с острым лимфобластным лейкозом и нейробластомами. Помощь также будет оказана юным пациентам с генетическими заболеваниями (миодистрофией Дюшенна), а еще несколько десятков детей с расстройством аутистического спектра и ДЦП отправят на реабилитацию в специализированные центры как в России, так и за рубежом.

Одной из тех, кто уже получил помощь, оказалась 13-летняя Эвелина из Челябинска. Девочка с первого класса занималась спортивными бальными танцами, хорошо училась в школе и увлекалась творчеством. Однако в январе прошлого года ребенок пожаловался на резкую головную боль. Врачи списывали все на переутомление и выписывали лекарства, однако боли усиливались.

13-летняя Эвелина из Челябинска(2026)|Фото из семейного архива 13-летней Эвелины из Челябинка / пресс-служба РМК

"Скорая" привезла Эвелину в больницу в Челябинске, где у нее нашли кисту, которая спровоцировала развитие гидроцефалии. Девочке провели несколько операций: сначала по установке шунта для выведения жидкости, потом по его замене, а затем еще две операции по удалению гематом. После всех этих вмешательств Эвелина перестала ходить и говорить. Тогда родители и обратились в Благотворительный фонд РМК. Узнав историю Эвелины, Игорь Алтушкин лично оплатил курс реабилитации в клинике доктора Волковой на 42 дня.

"Уже через несколько дней Эвелина смогла кивать головой, пинать мяч, пыталась печатать на клавиатуре, вокализировала у логопеда. Сейчас доченька все больше бодрствует, у нее процедуры и занятия с восьми утра до шести вечера с перерывом на обед. Мы очень благодарны Игорю Алтушкину, а также всем специалистам клиники Ирины Волковой за такую помощь", - рассказала мама Эвелины, Ольга Ханжина.

Средства также был направлены на то, чтобы сразу несколько детей с ДЦП из Екатеринбурга смогли отправиться в Китай на реабилитацию. Восточные специалисты сочетают в работе тысячелетние традиции, такие как иглоукалывание и массаж, с современными технологиями.

Одним из таких стал двухлетний Ян. Мальчик родился недоношенным. Ближе к году родители заметили, что сын не переворачивается и не пробует садиться самостоятельно. После постановки диагноза, родители стали искать всевозможные способы реабилитации, ведь при ДЦП такие курсы нужно проходить постоянно, чтобы была динамика. Однако это требовало немалых денег, а потому семьям в похожих ситуациях часто приходится вести сборы для лечения ребенка.

Двухлетний Ян с ДЦП из Екатеринбурга(2026)|Фото из семейного архива двухлетнего Яна из Екатеринбурга / пресс-служба РМК

"Мы были в Китае в начале этого года. Каждая реабилитация занимает три-четыре месяца. Яну делали иглоукалывание, курс массажа, ЛФК, также проводили занятия по сенсорной интеграции и на развитие мелкой моторики. Но главное, мы сразу увидели результат: ребенок научился сидеть и начал произносить первые слова. Конечно, мы всеми силами старались еще раз попасть в реабилитационный центр в Китае, открывали сбор средств. Мы надеемся, что регулярные занятия помогут Яну и что к школе он сможет многому научиться", - рассказала мама Яна, Юлия Колмакова.

Больше всего родители мечтают, чтобы их дети как можно быстрее смогли вернуться к обычной жизни или восстановить функции, необходимые для полноценной жизни.

Отметим, что Игорь Алтушкин уже более 20 лет помогает в лечении детей: направляет средства на лечение сложных заболеваний, закрывает многомиллионные сборы на редкие лекарства и помогает детям в дорогостоящем лечении или реабилитации. В 2005 году в дополнение к личной адресной помощи он организовал Благотворительный фонд РМК.

Теги: РМК, Игорь Алтушкин, дети, лечение, благотворительность


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