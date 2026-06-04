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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Вопреки Киеву. Европа может оставить в силе временную защиту для украинцев призывного возраста

ЕС может отказаться от идеи лишить украинских мужчин призывного возраста временной защиты после марта 2027 года. Об этом пишет Politico.
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Недавно сообщалось, что этот вопрос обсуждается, но новые правила будут применяться только к новым заявителям, которым, если решение примут, не удастся найти убежище в ЕС после бегства с Украины.

Механизм временной защиты украинцев в ЕС был запущен в марте 2022 года, а затем неоднократно продлевался. В разных странах периодически звучат призывы прекратить "кормить украинцев", а правила для них в целом ужесточаются. Однако два дипломата ЕС сообщили изданию, что инициатива по прекращению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста в ЕС исходит больше от Киева, которому нужно больше живой силы на фронте. И большинство членов ЕС считают такой шаг слишком жестким и идущими вразрез с правилами ЕС, а также с представлением о Европе в глазах украинцев. И даже обсуждение возможных ограничений вызывает политические сложности на данном этапе.

По словам дипломатов, окончательное решение о продлении временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года ожидается не раньше июля. Предложения Еврокомиссии должны появиться в ближайшие недели.

Теги: ЕС, украинцы


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