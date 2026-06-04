Вопреки Киеву. Европа может оставить в силе временную защиту для украинцев призывного возраста
ЕС может отказаться от идеи лишить украинских мужчин призывного возраста временной защиты после марта 2027 года. Об этом пишет Politico.
Недавно сообщалось, что этот вопрос обсуждается, но новые правила будут применяться только к новым заявителям, которым, если решение примут, не удастся найти убежище в ЕС после бегства с Украины.
Механизм временной защиты украинцев в ЕС был запущен в марте 2022 года, а затем неоднократно продлевался. В разных странах периодически звучат призывы прекратить "кормить украинцев", а правила для них в целом ужесточаются. Однако два дипломата ЕС сообщили изданию, что инициатива по прекращению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста в ЕС исходит больше от Киева, которому нужно больше живой силы на фронте. И большинство членов ЕС считают такой шаг слишком жестким и идущими вразрез с правилами ЕС, а также с представлением о Европе в глазах украинцев. И даже обсуждение возможных ограничений вызывает политические сложности на данном этапе.
По словам дипломатов, окончательное решение о продлении временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года ожидается не раньше июля. Предложения Еврокомиссии должны появиться в ближайшие недели.