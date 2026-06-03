Врачи Сургута спасли годовалого ребенка после укуса змеи

Врачи Сургута спасли годовалого ребенка после укуса змеи. Ребенок поступил к медикам в критическом состоянии, сообщают Neft.

Змея укусила его 31 мая в отдаленном поселке ХМАО. Его доставили в сургутский Центр охраны материнства и детства.

Из-за сильного отека, распространившегося на шею и грудь, ребенок не мог дышать и был подключен к ИВЛ. Врачи ввели сыворотку против яда и провели интенсивную терапию. Спустя несколько суток состояние стабилизировалось, ребенок начал дышать сам, но лечение продолжается.



