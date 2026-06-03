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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Жители России увеличили ежемесячные расходы на психологов до 10 тысяч рублей

Россияне стали тратить на психотерапию в среднем 10 тысяч рублей в месяц в 2025 году. Годом ранее эта сумма была меньше и составляла 8355 рублей. Такие данные представили "Ъ" онлайн-сервис "Ясно" и платформа GetCourse в своем совместном исследовании. Психологи отмечают, что теперь люди обращаются за помощью регулярно, а не только в моменты острого кризиса. Спрос на услуги специалистов больше не падает летом или осенью, как это случалось в прошлые годы.

Состав клиентов за последние три года заметно изменился: доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет выросла почти до 30%. Также к психологам стали чаще приходить мужчины - их число увеличилось на 8% за пять лет. Теперь россияне реже обсуждают проблемы в отношениях и больше концентрируются на своих внутренних чувствах. Самыми частыми темами на приемах стали борьба со стрессом, работа с самооценкой и преодоление тревоги.

Интерес к психологии проявляется и в сфере образования. Оборот курсов в этой области увеличился с 10,5 млрд до 33,7 млрд рублей за пять лет. На такие программы граждане тратят около 12 тысяч рублей в месяц. При этом данные Росстата показывают, что врачи стали выявлять на 21,5% больше депрессий и тревожных расстройств. Растут и продажи лекарств: в 2025 году аптеки продали 23,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму почти 20 млрд рублей.

Ранее Российское общество психиатров подготовило для Минздрава новые рекомендации по лечению посттравматического стрессового расстройства, включая его тяжелую форму у военных. В документе эксперты впервые назвали безопасные сроки пребывания в зоне боевых действий: не более полугода в целом и максимум две недели при непрерывных боях, иначе риск для психики становится критическим. 

Теги: психолог, расходы, стресс


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