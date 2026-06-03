В Китае разработали ИИ для прогнозирования протестов и жалоб населения

Китайская компания Geedge Networks создала систему на базе искусственного интеллекта, которая предсказывает вспышки недовольства среди жителей страны. Как пишет РГ со ссылкой на The New York Times, новая технология анализирует огромные массивы данных, чтобы чиновники могли вовремя заметить назревающий кризис. ИИ отслеживает геолокацию людей, выявляя их массовые сборы, а также проверяет поисковые запросы и сообщения в мессенджерах на наличие тревожных ключевых слов.

Система работает на опережение: например, она фиксирует жалобы на долги по зарплате или плохие дороги в провинции. После этого программа отправляет «сигнал тревоги» местным властям, чтобы те быстро решили проблему и успокоили людей. Китай сегодня лидирует в сфере ИИ - в 2025 году объем этой индустрии в стране превысил 1 трлн юаней, что на 40% больше показателей прошлого года.

Сейчас в Поднебесной работают около 5 тысяч компаний в области ИИ, а Пекин владеет 60% всех мировых патентов на высокие технологии. Министерство промышленности КНР отмечает, что искусственным интеллектом в стране пользуются уже 515 млн человек. Новая разработка Geedge Networks станет еще одним инструментом, который поможет государству поддерживать порядок с помощью современных цифровых решений.

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