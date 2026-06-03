03 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

Эксперты ВТБ не прогнозируют резкого ослабления рубля до конца года

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что банк не ожидает существенного ослабления рубля до конца года.

Как сообщил Пьянов в интервью РБК на полях форума, по оценке ВТБ, курс доллара до конца 2026 года может сохраниться вблизи отметки 80 рублей.

Среди факторов, которые, по мнению банка, будут поддерживать российскую валюту, Пьянов назвал сохранение относительно высоких цен на нефть. Кроме того, дополнительным фактором он считает ожидания рынка, связанные с возможной корректировкой параметров бюджетного правила. По его словам, даже если цена отсечения будет пересмотрена в 2027 году, такие изменения вряд ли окажутся радикальными.

Рубль и доллар(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее в стратегии на 2026 год ВТБ исходил из более слабого курса национальной валюты и закладывал диапазон 85–88 рублей за доллар. Однако впоследствии прогноз был пересмотрен.
Пьянов отметил, что прогнозирование валютного курса остается сложной задачей из-за сравнительно небольшой истории плавающего курса рубля, влияния трудно прогнозируемых событий и инерции экспертных оценок.

По Пьянова, отсутствие дополнительных мер воздействия на валютный рынок может способствовать более быстрому снижению ключевой ставки, влияние которой распространяется на более широкий круг отраслей экономики.

РБК отмечает, что в последние месяцы ряд аналитиков и финансовых организаций также пересматривают свои прогнозы по курсу рубля в сторону более крепких значений по сравнению с ожиданиями начала 2026 года.

Теги: втб, ослабление рубля, курс валют,


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