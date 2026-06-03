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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко напомнил об установлении дополнительных ограничений курения табака на территории Краснодарского края

Сегодня завершился цикл наших зональных совещаний, посвященных итогам работы ТОС Краснодарского края в прошлом году.

"В рамках таких мероприятий мы традиционно проводим обучающие семинары для активистов-общественников по актуальным направлениям их деятельности и новеллам законодательства. Докладчиками выступают как депутаты ЗСК, так и эксперты в разных областях. Одной из новинок семинара в этот раз стала реализация краевого закона об установлении дополнительных ограничений курения табака на территории Краснодарского края. Изучение и разъяснение положений данного документа было включено в повестку дня по инициативе профильного комитета, который возглавляет мой заместитель Николай Николаевич Петропавловский. Сам закон, напомню, Законодательное Собрание приняло во втором чтении в марте, и с 1 июня он вступил в силу", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Руководитель Законодательного Собрания Кубани подчеркнул, что подавляющее большинство принимаемых на сессиях краевого парламента законов разработаны на основе конкретных запросов общества, либо жизненных ситуаций.

"В числе прочих факторов мы отреагировали на поступающие в ЗСК обращения об ограничении курения табака на остановках общественного транспорта, где до недавнего времени данный запрет не действовал. Кроме того, мы расширили предусмотренный федеральным законодательством перечень мест на территории региона, где также запрещено потребление никотинсодержащей продукции. В число организаций, в 15-метровой зоне от границ которых запрещено курение, наряду с медицинскими, образовательными, физкультуры и спорта включены в том числе организации, предоставляющие санаторно-курортные услуги, а также средства размещения", - напомнил Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что актуальность принятых в регионе решений обуславливается, в частности, вредом, который наносится здоровью, при пассивном курении.

Зона для курения(2024)|Фото: Накануне.RU

По мнению Юрия Бурлачко, принятые в регионе меры будут способствовать сохранению здоровья граждан и повышению комфорта гостей, поддержанию привлекательности Краснодарского края, как туристского центра России.

 

Теги: курение, Юрий Бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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