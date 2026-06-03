Капитана танкера, задержанного Францией, поместили под стражу

Во Франции задержали гражданина России, капитана нефтяного танкера Tagor, сообщили в российском посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что ранее выдвинутые против россиянина французской стороной обвинения необоснованы.

Посольство обратилось в МИД страны с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.

1 июня французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из Мурманска. После проверки документов судно было перенаправлено до места якорной стоянки.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями".