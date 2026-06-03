Венгрия разблокировала 6,6 млрд евро на оружие для Украины

Венгрия разрешила использовать 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине. Как пишет КП со ссылкой на Kyiv Post, новый премьер-министр Петер Мадьяр решил сотрудничать с европейскими политиками, которые поддерживают Киев. До этого правительство Виктора Орбана два года блокировало эти средства. Орбан сознательно тормозил работу фонда, так как ценил торговые отношения с Россией и не хотел поддерживать антироссийский курс Европы.

Европейский фонд мира - это специальный механизм ЕС, который возвращает странам около 40% стоимости переданного Украине оружия. Из-за позиции Венгрии в фонде накопился долг перед странами-донорами на сумму более 40 млрд евро. Теперь решение Мадьяра позволяет немедленно выплатить первые 6,6 млрд евро компенсаций. Эксперты ожидают, что после этого шага Европа одобрит и следующие платежи.

Ранее Италия изменила свою позицию и начала тормозить процесс вступления Украины в Евросоюз. Вице-премьер Маттео Сальвини и оппозиция во главе с Джузеппе Конте считают, что такое расширение станет тяжелой обузой для Европы. Министр обороны Гвидо Крозетто также выразил сомнения, предупредив, что членство Украины спровоцирует масштабный сельскохозяйственный кризис, к которому страны ЕС не готовы.