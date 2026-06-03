СМИ: Италия стала противником принятия Украины в ЕС

Позиция Италии по вопросу принятия Украины в ЕС изменилась. Как сообщает издание La Repubblica, Италия стала тормозить процесс.

Отмечается, что с 2022 года Рим выражал поддержку Украине, но недавние заявления итальянских политиков теперь стали другими. Так, вице-премьер Маттео Сальвини публично выразила резкое несогласие с идеей вступления Украины в ЕС, которая станет камнем на шее Европы. Оппозиционное движение "Пять звезд", возглавляемое бывшим премьер-министром Джузеппе Конте, поддержало эту точку зрения.

Позже министр обороны Италии Гвидо Крозетто из правящей партии "Братья Италии" фактически исключил возможность членства Украины в ЕС. Если это произойдет, то немедленно спровоцирует серьезнейший сельскохозяйственный кризис во многих странах ЕС, который никто не сможет себе позволить, подчеркнул он.

Глава МИД Италии Антонио Таяни несколько смягчил позицию, заверив, что правительство Италии в целом продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины. Но первостепенным приоритетом для Рима остается вступление в блок стран Западных Балкан. А Украине предстоит пройти долгий путь реформ.

Статус кандидата Украине дали в 2022 году, но пока переговоры даже не начинались. Ожидается, что они могут начаться в этом году. Впрочем, они могут продолжаться десятилетия.