03 Июня 2026
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Совфед одобрил проект об аресте имущества релокантов-правонарушителей

Совфед одобрил закон, предусматривающий арест имущества граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Документ был внесен в Госдуму госсоветом Татарстана в 2024 году.

Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитация ВС РФ, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов. Также административная ответственность последует за невыплату штрафа за указанные правонарушения.

Законом предусматривается арест имущества лиц, привлекаемых к ответственности, в том числе денежных средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Теги: арест имущества, релоканты, совфед


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