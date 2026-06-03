В Финляндии спрятали золото: на курорте Леви начинается большая охота за кладом

На финском курорте Леви 18 июня запускают необычную игру Midnight Sun Hunt, которая продлится до 22 августа. Организаторы предлагают туристам искать настоящее золото в период полярного дня, когда солнце светит даже ночью. Как сообщает КП со ссылкой на портал RFM24, игроки пройдут по красивым маршрутам и осмотрят местные достопримечательности, следуя специальным подсказкам.

Организаторы подготовили цепочку головоломок и будут раскрывать их постепенно в течение всего лета. Тот, кто первым найдет золотой слиток стоимостью 1,7 млн рублей, заберет приз себе. Кроме дорогого подарка, победитель получит почетное звание величайшего исследователя северного лета.