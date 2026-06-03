03 Июня 2026
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Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

День здоровья для героев: участники СВО и их семьи прошли медицинское обследование

Во взрослой поликлинике областной клинической больницы №2 состоялся День здоровья, посвященный участникам СВО и их семьям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках акции участники прошли: консультации врачей: терапевта, хирурга, уролога, невролога, ЛОРа, офтальмолога, гинеколога, современную диагностику: УЗИ органов брюшной полости и малого таза, флюорографию и маммографию, психологическую поддержку: консультации медицинского психолога.

Медицинскую помощь и обследование получили 37 человек.

"От всего сердца благодарю за акцию в ОКБ №2. Нам, ветеранам - участникам СВО, и нашим родным такая забота очень важна. Сегодня прошел осмотр: всех врачей обошел, анализы сдал - все четко, без суеты, люди относятся по-человечески, это чувствуется. Отдельное спасибо фонду "Защитники Отечества": вовремя проинформировали, все объяснили. Спасибо за внимание и заботу", - заявил ветеран боевых действий Виктор Котляров.

Всего за последние два месяца в медицинских учреждениях региона было проведено 14 акций, в которых приняли участие около 350 участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Мероприятия проводятся совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в стране выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам и ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Об этом Президент РФ заявил в приветственном слове участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

Глава государства также рекомендовал расширить меры предоставления поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей в социальной сфере, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма.

Теги: участники СВО, медицинское обследование, день здоровья


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