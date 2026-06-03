Выпускнице пришлось снимать трусы для допуска к ЕГЭ

17-летняя выпускница была вынуждена писать ЕГЭ без нижнего белья. Случай произошел в Санкт-Петербурге.

Выпускница столкнулась с тем, что металлодетектор на входе сработал на уровне бедер из-за мелких колечек на нижнем белье. Девушка утверждала, что проблема в одежде, но проверяющие, по ее словам, вникать не стали. Ее отправили в туалет, где она сняла трусы и так писала экзамен. Сам инцидент привел ее в сильное волнение, пишет местное издание "Фонтанка".

В администрации Приморского района города заверяют, что девушку ни к чему не принуждали и не заставляли раздеваться. Она сама ушла и сняла трусы. Однако без этого ее бы не допустили.

В этом году Рособрнадзор будто бы запретил досматривать выпускников перед сдачей ЕГЭ. Впрочем, формально досмотра не было и ранее. Но при прохождении металлодетектора такие инциденты происходят каждый год. Они вызывают резкие комментарии.