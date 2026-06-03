Купаться разрешено: Роспотребнадзор подтвердил чистоту моря в Геленджике

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал о результатах новой проверки морской воды. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы в районе Центрального пляжа и подтвердили, что акватория полностью безопасна для туристов. Эксперты проводят такой мониторинг каждую неделю, пока длится купальный сезон. Они работают в 22 точках по всему Большому Геленджику, чтобы следить за качеством отдыха на побережье.

Во время исследований сотрудники лаборатории проверяют воду на наличие опасных бактерий, вредных химикатов и следов нефтепродуктов. Последние анализы показали, что море в городе чистое. Специалисты не нашли никаких отклонений от норм, поэтому жители и гости курорта могут спокойно купаться и не опасаться за свое здоровье.

С 1 июня в Анапе официально открыли для купания все галечные пляжи и часть песчаных - в Витязево и на участке от Лечебного пляжа до "Бимлюка". Как сообщила глава города Светлана Маслова, остальные песчаные зоны отдыха будут открывать постепенно.