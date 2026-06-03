Самолет в Италии рухнул в жилом районе из-за возможного отказа двигателя

В итальянском городе Вальбрембо разбился легкий самолет Cessna 152. За штурвалом находился 26-летний Дэниел Тайно. Трагедия случилась 1 июня всего в нескольких сотнях метров от взлетной полосы. Как пишет издание КП со ссылкой на Need To Know, самолет внезапно начал терять высоту прямо над жилым районом.

Очевидцы рассказали, что пилот до последнего пытался увести машину от домов. В итоге самолет на скорости около 240 км/ч врезался в бетонный столб линии электропередачи и рухнул на землю. Дэниел Тайно погиб на месте. Вместе с ним на борту находился 19-летний студент-пилот. Юноша выжил, но врачи доставили его в больницу в критическом состоянии.

Эксперты предполагают, что у самолета 1981 года выпуска отказал единственный двигатель. Сейчас Управление гражданской авиации Италии проводит расследование, чтобы установить точную причину катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Московской воздушной зоне гражданским самолетам запретят летать ниже 5,1 тысячи метров, за исключением регулярных рейсов, медицинских бортов, госконтрактов и спецработ (например, мониторинга ЛЭП или сельхозработ).