В Березовском возбудили уголовное дело после драки школьников

В Березовском возбудили уголовное дело после новости об избиении подростком 8-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Инцидент произошел в мае на детской площадке во дворе жилого дома. Подросток гулял с младшим братом, там же играла и пострадавшая девочка. Между ней и старшим школьником возник конфликт, после чего подросток несколько раз ударил девочку в живот и сломал ей нос. Ребенка госпитализировали в больницу.

В СКР сообщили, что, по словам матери пострадавшей, у подростка на протяжении года случались аналогичные случаи и с другими детьми. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность".

Инцидентом заинтересовался и глава ведомства Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее мы писали, что в Полевском прокуратура также организовала проверку, после публикации новости о нападении с ножом 13-летней школьницы на 12-летнюю девочку.