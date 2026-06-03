Личный прием граждан в Камызякском районе провел председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов

Сегодня, 3 июня, по инициативе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина проходит общерегиональный день приема граждан. Это уже традиционное мероприятие ежегодно проводится на всей территории региона в первую среду июня в преддверии празднования Дня России.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов личный прием провел с жителями Камызякского района.

Так, житель Камызяка обратился к спикеру регионального парламента с просьбой оказать содействие в ремонте тротуарной дорожки по улице Любича.

Глава района Михаил Черкасов, который также принимал участие в мероприятии, пояснил Игорю Мартынову, что тротуарная дорожка является элементом автомобильной дороги регионального значения «Астрахань-Камызяк», которая находится в ведении ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор». Соответственно, проведение мероприятий по ремонту указанного заявителем объекта не входит в полномочия администрации муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области».

Председатель Думы Астраханской области подчеркнул, что данный вопрос требует комплексного подхода. Так, например, в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за последние несколько лет в Камызякском районе благоустроено порядка 50 новых общественных пространств. Проекты, включающие ремонт парков, детских площадок, придомовых и пешеходных зон, реализуются как в районном центре, так и в селах. Территории для благоустройства выбирают сами жители через ежегодное онлайн-голосование. В настоящее время завершается первый этап благоустройства придомовой территории по улице Народной в поселке Кировский. Объект стал одним из лидеров прошлогоднего голосования. Также на территории города Камызяка продолжается реконструкция пешеходной зоны по улице Максима Горького.

Еще одно обращение в ходе личного приема было связано с вопросом обустройства площадок под ТКО на территории города и сельских поселений. В ходе встречи с заявительницей ей пояснили, что в мае текущего года региональный оператор «ЭкоЦентр» заменил старые металлические контейнеры на современные пластиковые. Новые емкости обладают большей вместимостью и оснащены крышками, предотвращающими разлетание мусора. Кроме того, пластиковые евроконтейнеры увеличены на 0,35 кубических метра по сравнению со старыми металлическими аналогами, они легче и более устойчивы к повреждениям. В частности, на территории города уже установлено 160 новых контейнеров.

Михаил Черкасов также пояснил Игорю Мартынову, что совместно с регоператором будет налажен график вывоза мусора с учетом дополнительных контейнерных площадок.

По всем вопросам, которые были подняты жителями района, последовали подробные разъяснения, исполнение мероприятий по заявлениям граждан спикер Игорь Мартынов взял на личный контроль.