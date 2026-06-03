Свердловский министр: Повышать рождаемость следует через бабушек

В тему повышения рождаемости в Екатеринбурге следует активно вовлекать старшее поколение, а именно бабушек. Такого мнения придерживается министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

По ее словам, по поводу проседающей демографии нужно говорить именно с бабушками, которые могли бы повлиять на "репродуктивные установки" молодого поколения.

"Мы вырастили поколение 25-30 лет, которые выбирают карьеру и не спешат рожать. Приходим к решению, что надо работать с потенциальными бабушками, которые дают эти установки детям: сначала доучись, встань на ноги", - заявила во время XVII Уральского демографического форума Тренихина.

Она также отметила, что и само старшее поколение не спешит выполнять роль бабушек, а вместо этого предпочитает продолжать работать.

"Нужно ли с этим работать на родительских собраниях? Конечно, это один из рычагов", - добавила министр, отметив, что детские сады уже опустели, а воспитателей начали переводить на должности учителей начальных классов.

В свою очередь директор института социальной демографии ФНИСЦ РАН Тамара Ростовская заявила, что в этой теме недостаточно внимания уделяется отцовству. Не менее важно работать над репродуктивным здоровьем мужчины, а также переименовывать комнаты "матери и ребенка" в комнаты "родителей и ребенка".

"Нужно разработать программу по профилактике разводимости для людей до 35 лет и работать с этой категорией. Повысится не только рождаемость, но и семьи будут счастливы. Наша задача - сделать так, чтобы каждый гражданин был счастлив у себя дома. Если не хочется идти в семью, никакие деньги и коврижки не помогут. Одиночество - это тренд, но это отдельная и очень грустная история, о которой надо говорить", - передает слова Ростовской ЕАН.