В Чайковском спустя 19 лет будут судить женщину за убийство пенсионерки за 600 рублей

В Чайковском женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и разбое. Преступления были совершены еще в 2007 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Чайковская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Чайковского. Она обвиняется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).



По версии следствия, днем, 4 апреля 2007 года в квартире в городе Чайковском Пермского края 19-летняя девушка нанесла не менее 20 ножевых ранений 68-летней пенсионерке, после чего обыскала квартиру пожилой женщины и украла из кошелька 600 рублей. На эти деньги девушка купила наркотики.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.