По оценке экспертов ВТБ в 2026 году рынок розничного кредитования вырастет более чем на треть

03 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

По оценке экспертов ВТБ в 2026 году рынок розничного кредитования вырастет более чем на треть

По оценкам ВТБ, выдача розничных кредитов на российском рынке по итогам 2026 года вырастет на 37% и достигнет 13,3* трлн рублей. Прошлогодний спад будет полностью отыгран во всех сегментах: продажи кредитов наличными вырастут на 76%, ипотеки – на 16%, автокредитов – на 14%. Такой прогноз в рамках ПМЭФ-2026 озвучил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Первое полугодие задает тон: выдачи кредитов физлицам могут достичь 5,4 трлн рублей – на 50% больше, чем годом ранее. Основной рост, по оценкам ВТБ, придется на потребительское кредитование: продажи превысят 2,4 трлн рублей (+68% к 2025 году). Выдачи ипотеки вырастут почти на 40% (около 2,1 трлн), автокредитов – на 38% (свыше 870 млрд).

По прогнозам ВТБ, розничный кредитный портфель российских банков по итогам полугодия может прирасти более чем на 600 млрд рублей – до 41,3 трлн рублей. К концу года его объем приблизится к 44 трлн рублей, увеличившись на 8%. Положительная динамика ожидается по всем продуктам: по ипотеке рост составит 9%, кредитам наличными – 10% и на 7% вырастет портфель автокредитов.

«Первое полугодие формирует равномерный рост розничного кредитования во всех сегментах, во втором динамика может ускориться при сохранении текущего курса ЦБ на снижение ключевой ставки. Мы ожидаем, что по итогам года продажи кредитов наличными превысят 6 трлн рублей, ипотеки – более 5 трлн, авто – около 2 трлн. Это позволит розничному рынку закрыть год с приростом портфеля выше прошлогоднего результата», – прокомментировал Алексей Охорзин.

По его прогнозу, портфель кредитов физлиц вырастет в этом году на 8%, что пока еще меньше ожидаемого прироста портфеля розничных сбережений (+10%), но разрыв продолжает сокращаться. «Годом ранее разрыв между приростом портфелей кредитов и пассивов был куда ощутимее – 3% против 15%. Несмотря на то, что ставки по кредитам еще не достигли более комфортного уровня для населения, мы видим стабильное восстановление рынка. Если этот тренд закрепится, то в 2027 году на фоне ожидаемого снижения ставок динамика обоих портфелей может выйти в паритет», – добавил он.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

Теги: втб, пмэф, рынок розничного кредитования, цб рф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети